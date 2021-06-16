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Bursa’da virajı alamayan kamyon şarampole yuvarlandı

Bursa’da virajı alamayan kamyon şarampole yuvarlandı.

Asayiş 16.06.2021, 17:18
Bursa’da virajı alamayan kamyon şarampole yuvarlandı

Bursa’da virajı alamayan kamyon şarampole yuvarlandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Orhaneli yolunun Yörükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayganlaşan yolda Mustafa Y. idaresindeki 16N 8239 plakalı boş çilek kasası yüklü kamyon şarampole uçtu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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