Bursa’da vicdansız hırsız pes dedirtti : Sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı

Bursa’da vicdansız hırsız sadaka kutusunu çalarak kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs bir fırına girdi. Fırında bir süre ne çalabileceğine bakan şüpheli, tezgah üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Vicdansız hırsızın sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.