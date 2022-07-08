Bursa’da vatandaşlar yaralı kadının kızına telefonda moral verdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdi.

Kaza, Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde araç giriş alanında meydana geldi. Şahin Ü. (20) yönetimindeki 16 APC 421 plakalı otomobil, parkta yürüyen Gülzade Demirezen’e (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdi. Yaralı kadın da kızına sesini duyurmak için seslendi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.