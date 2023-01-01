Bursa’da uzun namlulu maganda kamerada

Bursa’da yılbaşında bir kişi, camdan uzun namlulu silahı çıkartarak havaya defalarca ateş açtı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Yılbaşında bir vatandaş, 2023 yılına girildiği anda evinin camından uzun namlulu silah ile havaya defalarca ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise vatandaşların 2023 yılına havai fişek patlatarak girdiği görüldü.