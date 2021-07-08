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Bursa’da üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı

Bursa’da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. O ânlar güvenlik kamerasına yansırken, genç adam amcasıyla aynı kaderi paylaştı.

Asayiş 08.07.2021, 16:47
Bursa’da üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı

Bursa’da cezaevinden yeni çıkan genç, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. O ânlar güvenlik kamerasına yansırken, genç adam amcasıyla aynı kaderi paylaştı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Osmangazi’ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Uğur Can B. (26), "Yaşamak istemiyorum" diyerek, üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Can B’nin vücudunda 2. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğur Can B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Uğur Can B, birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenilen amcasıyla aynı acı sonu paylaştı.
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