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Bursa’da uyuşturucu tarlasına baskın
Bursa’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına yaptığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 15.08.2021, 15:18
Bursa’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına yaptığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tarlasına yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Tarlada yapılan aramalarda ise, 166 kök kenevir, 5 bin 500 gram kubar esrar ve iki adet pompalı tüfek ele geçirildi.Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.