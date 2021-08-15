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Bursa’da uyuşturucu tarlasına baskın

Bursa’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına yaptığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 15.08.2021, 15:18
Bursa’da uyuşturucu tarlasına baskın

Bursa’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına yaptığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tarlasına yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Tarlada yapılan aramalarda ise, 166 kök kenevir, 5 bin 500 gram kubar esrar ve iki adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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