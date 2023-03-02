Bursa’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu kullanarak satan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde yaşayan M.K., Ü.Y.M., F.S. ve Z.A. şüphelilerin evlerinde uyuşturucu kullandıkları ve satışını yaptıkları şeklinde jandarma ekipleri bilgiler edindi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri eve düzenlediği operasyonda, şüphelileri kıskıvrak gözaltına alırken evlerinde ve araçlarında aramalar yaptı. Aramalarda, 300 gram selvia, 10 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan payp ve gulu gulu, ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Ü.Y.M. ve F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.A. ise çocuk evleri sitesine teslim edildi.