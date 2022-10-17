Bursa’da uyuşturucu taciri polise yakalandı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri üzerinde uyuşturucu ile yakalanan bir şahsın uyuşturucuyu temin ettiği kişiyi gözaltına aldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri uyuşturucu ticareti ile ilgili yaptığı çalışma doğrultusunda M.T. isimli şahsın üst aramasında üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şahsın yapılan sorgusunda uyuşturucuyu A.K. isimli şahıstan temin ettiğini belirtmesi üzerine A.K. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise yasaklı maddeler ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam aparatlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından A.K. Orhangazi Adliyesinde mahkemeye sevk edildi.