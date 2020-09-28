Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu, 5 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılana aramalarda 350 gram metamfetamin, 50 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden adliyeye çıkarılan A.E. ve D.B. tutuklanırken, gözaltına bulunan K.Y., C.Y., A.B., O.G. ve E.U. adliyeye sevk edildi.