Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (35) ve H.G. (59) isimli şahısların İznik ilçesi Müşküle Mahallesi’nde saklandıklarını tespit eden ekipler, 2 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.