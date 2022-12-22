Bursa’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi gözaltına alındı

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yapılan eve yapılan baskın sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri A.U. isimli bir şahsın evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyerek operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 45 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 600 lira, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı, 2 adet av tüfeği, 3 adet çalıntı bisiklet ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.