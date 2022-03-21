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Bursa’da üçüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı
Bursa’da yapımı devam eden inşaatın 3. katından düşen usta, ağır yaralandı.
Asayiş 21.03.2022, 13:57
Bursa’da yapımı devam eden inşaatın 3. katından düşen usta, ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hikmet Şahin Kültürparkı içinde yapımı devam eden kurum inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3. katında tuğla dizme çalışması yapan usta Sıddık Kutluay (43), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan ustanın imdadına işçiler yetişti.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili tahkikata devam ediyor.