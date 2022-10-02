Bursa’da "Türkiye Huzurlu Sokaklar" uygulaması

Bursa’da jandarma ekipleri "Türkiye Huzurlu Sokaklar" çerçevesinde uygulama yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 17.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı. Uygulamaya 47 noktada 259 personel katıldı. Yapılan uygulama neticesinde 2 bin 660 araç sorgulanırken, 5 bin 6 kişinin sorgulaması yapıldı. 9 araç trafikten men edilirken 44 bin 366 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ise yakalandı.