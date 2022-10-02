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İçişleri Bakan Süleyman Soylu: “2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78
Şırnak’ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler’de ’Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu başlatıldı.
Bursa’da "Türkiye Huzurlu Sokaklar" uygulaması
Bursa’da jandarma ekipleri "Türkiye Huzurlu Sokaklar" çerçevesinde uygulama yaptı.
Asayiş 02.10.2022, 08:50
Bursa’da jandarma ekipleri "Türkiye Huzurlu Sokaklar" çerçevesinde uygulama yaptı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 17.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı. Uygulamaya 47 noktada 259 personel katıldı. Yapılan uygulama neticesinde 2 bin 660 araç sorgulanırken, 5 bin 6 kişinin sorgulaması yapıldı. 9 araç trafikten men edilirken 44 bin 366 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ise yakalandı.