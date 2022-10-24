Bursa’da traktör kazası: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan odun yüklü traktör devrildi, amca ve 2 yeğeni yaralandı.

Kaza, kırsal Hamitabat Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Sürücü Sabri K.(43) yönetimindeki arkasında odun yüklü römorkun bulunduğu traktör, toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan traktörün römorku devrildi. Kaza sonucu römorkta bulunan Engin K.(39) ile yeğenleri Emre K.(14) ve Doğukan K.(15) yaralandı. Sürücü şans eseri yaralanmadı. 3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.