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Bursa’da trafo bomba gibi patladı, alevler fabrikaya sıçramadan söndürüldü

Bursa’da bir fabrikanın yanında bulunan trafo bomba gibi patladı. Patlama sonrası fabrikanın arka tarafından bulunan malzemeler alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Asayiş 30.07.2022, 09:21
Bursa’da trafo bomba gibi patladı, alevler fabrikaya sıçramadan söndürüldü

Bursa’da bir fabrikanın yanında bulunan trafo bomba gibi patladı. Patlama sonrası fabrikanın arka tarafından bulunan malzemeler alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın arka tarafında bulunan trafo bomba gibi patladı. Patlama sonrası alevler fabrikanın arka kısmına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar panik dolu anlar yaşarken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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