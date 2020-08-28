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Bursa’da trafikte korku dolu anlar...Ölümden böyle döndü
BURSA’DA BİSİKLETİYLE HAREKET HALİNDEKİ ARACA TUTUNARAK GİDEN GENCİN, DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.
Asayiş 28.08.2020, 09:33
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Bursa’da bisikletiyle hareket halindeki araca tutunarak giden gencin, dengesini kaybedip düştüğü o anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Bursa-Yalova karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, onlarca aracın seyretmesine aldırış etmeyen bir genç bisikletiyle karayoluna çıktı. Bir süre bisikletle seyreden genç daha sonra aynı istikamette giden bir aracın arkasına tutundu. Adeta ölüme davetiye çıkartarak hareket halindeki araca tutunup yolculuk yapan bu genç, bir ara dengesini kaybederek düştü. Gencin o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, gence birşey olmaması yüreklere su serpti.
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