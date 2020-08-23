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Bursa’da trafik kazası: 4 ölü 6 yaralı
BURSA KAZA
Asayiş 23.08.2020, 21:49
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayou trafiğe kapandı.
Aınan bilgiye göre, saat 21. 00 sıralarında Bursa Ankara karayolu Rüşdiye Mahallesi Mezitler Bölgesi yakınlarında, Eskişehir yönünden Bursa yönüne gelen bir araç
sürücüsünün dikkatsizliği sonucu karşı yöne geçerek başka araçlara çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla İnegöl ve Bursa’daki hastanelere sevk edilirken, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin
çalışması sürüyor.
Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.
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