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Bursa’da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa’da tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, şehir içi trafiğini durma noktasına getirdi.

Asayiş 05.10.2021, 12:22
Bursa’da trafiği durma noktasına getiren kaza: 1 yaralı

Bursa’da tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, şehir içi trafiğini durma noktasına getirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif D. idaresindeki 16 H 4025 plakalı tır, 16 NIA 66 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın en işlek caddesi olan Sanayi Caddesinde trafik durma noktasına geldi. Tır ile otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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