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Bursa’da toprak kayması nedeniyle 60 daire tahliye edildi

Bursa’da meydana gelen toprak kayması sonucu 7 binadaki 60 daire boşaltıldı. Evine giremeyen vatandaşlar AFAD tarafından misafir edilecek. Binanın altında bulunan petshoptaki hayvanlar da tahliye edildi.

Asayiş 25.03.2021, 19:20
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Bursa’da toprak kayması nedeniyle 60 daire tahliye edildi

Bursa’da meydana gelen toprak kayması sonucu 7 binadaki 60 daire boşaltıldı. Evine giremeyen vatandaşlar AFAD tarafından misafir edilecek. Binanın altında bulunan petshoptaki hayvanlar da tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Hazretleri’nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaklaşık 5 metrelik bir alanda toprak kayması yaşandı. İlk bilgilere 7 binadaki 60 daire boşaltıldı. Vatandaşlar olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede güvenlik şeridi oluşturulurken aynı sokakta bulunan diğer bina sakinleri de güvenlik amaçlı evlerini boşalttılar. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerde kaymanın yaşandığı alanda çalışmalara başladı.

Ayrıca toprak kaymasının yaşandığı yere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan gelerek incelemelerde bulundular.
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