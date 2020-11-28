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Bursa’da tırın arkasından giden bisiklet sürücüsü ölüme meydan okudu
Bursa’da bisikletiyle tırın arkasına dayanarak yolculuk yapan sürücü ölüme meydan okudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 28.11.2020, 09:53
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Bursa’da bisikletiyle tırın arkasına dayanarak yolculuk yapan sürücü ölüme meydan okudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün Bursa’da meydana geldi. Başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bisikletli gencin tırın arkasına dayanarak yolculuk yaptığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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