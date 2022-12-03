Bursa’da tır kazası kamerada

Bursa’da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bir siteye ait otoparkın duvarına çarptı. Kaza sonucu şans eseri kimse yara almazken, otoparkta bulunan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’nın Kestel İlçesine bağlı Yenimahalle Uludağ Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz bilinmeyen 49 AAJ 455 plakalı tır sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir cadde üzerinde bulunan bir site otoparkının duvarına çarptı. Kaza sonucu şans eseri kimse yara almazken, otoparkta bulunan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Site sakinleri ise, hız sebebiyle cadde üzerinde sık sık kaza yaşandığını belirterek; yetkililerden yardım istedi.

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise, kazayla ilgili tahkikat başlattı.