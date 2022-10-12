Bursa’da tır kamyona çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi girişi Barakfaki mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Gül Ali Aziz Bayram(45)yönetimindeki 16 MEK 96 plakalı tır, hatalı U dönüşü yapmaya çalışan Sıddık Şimşek yönetimindeki 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araçlar, Bölge Trafik ekiplerinin çalışması sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.