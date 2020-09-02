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Bursa’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNE TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 02.09.2020, 10:15
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Bursa’nın İznik ilçesine tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece 02.00 sıralarında İznik-Adapazarı yolu çiçekli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö.’nün (26) kullandığı 37 RC 730 plakalı tır, İznik istikametine doğru seyir halinde iken karşı yönden gelen A.A.’nın (31) kullandığı 11 SA 449 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve tır yolun kenarına savruldu. Korkunç kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise ağır yaralanarak Bursa Devlet hastahanesine kaldırıldı.
Çarpma etkisiyle otomobilin fırlayan motoru başka bir aracın üzerine uçtu fakat yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.
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