Bursa’da TIR ile kamyonet çarpıştı, sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı

Bursa’da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali E. idaresindeki 16 ADK 085 plakalı kamyonet, ana yola çıkan 35 BDM 105 plakalı TIR’a yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Şaziye E. sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kamyonette sıkışan Şaziye E. itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şaziye E. Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.