Bursa’da ters şeritten giden hafif ticari araç kameralarda

Bursa’nın en işlek yollarından birinde ters şeritten giden hafif ticari aracı görenler gözlerine inanamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin en işlek caddelerinden birinde hafif ticari araç ters şeritten giderek tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.