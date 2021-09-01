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Bursa’da tekstil fabrikasında yangın...Siyah dumanlar yükseliyor

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oluyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 01.09.2021, 14:51
Bursa’da tekstil fabrikasında yangın...Siyah dumanlar yükseliyor

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oluyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Küçükbalıklı Mahallesi’nde bir tekstil fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Polyester hammaddelerin kısa sürede yanmasıyla alevler büyüdü.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın sebebiyle oluşan siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü. Dumandan etkilenen kişiler için de bölgeye ambulans sevk edildi.

Söndürme çalışması sürerken, polis de soruşturma başlattı.

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