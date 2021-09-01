Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın iki fabrikayı daha kullanılamaz hâle getirdi

Bursa’da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Şehrin birçok noktasından görülen yangın, bitişikteki iki iş yerine daha sıçradı. İtfaiye ekiplerine yardımcı olmak için çatıya çıkan bir işçi düşerek yaralanırken, yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dokuma fabrikasının iplik deposunda başlayan yangın, kısa sürede rüzgârın da tesiriyle büyüdü. Yanında bulunan iki fabrikaya daha sıçrayan yangının dumanları Bursa’nın birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü arozöz, BUSKİ’ye ait su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için çıktığı çatıdan düşen fabrika çalışanı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının sıçradığı nakliyat deposunda dumandan etkilenen köpeği ise bir işçi kurtardı.

Bursa’nın birçok noktasından görünen siyah duman ve yanan fabrikalar drone ile havadan görüntülendi. İki saat süren yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla alakalı tahkikat başlattı.