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Bursa’da tehlikeli yolculuklar kamerada

Bursa’da motosiklet ve otomobillerdeki tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı.

Asayiş 22.08.2022, 11:27
Bursa’da tehlikeli yolculuklar kamerada

Bursa’da motosiklet ve otomobillerdeki tehlikeli yolculuklar kameralara yansıdı.

İlk olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebekli bir aile gidecekleri yere bir motosiklete binerek gittiler.

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda kaydedildi. Üstü açık otomobilde sınırları aşan bir kişi bagaja oturarak gitti.

Öte yandan bir grup arkadaş tek motosiklete canlarını tehlikeye atarak 4 kişi bindiler.

Tehlikeli yolculuklar trafikteki sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

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