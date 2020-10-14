Bursa’da tehlikeli yolculuk cezasız kalmadı

Bursa’da çevre yolunda fazla yükle ilerleyen ve diğer araçları tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne 563 lira ceza yazıldı.

Bursa yakın çevre yolu üzerinde seyreden ve kasasında fazla yük bulunan kamyonet, trafiği ve diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü için Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekipleri tarafından durduruldu. Aşırı yüklü olan kamyonet sürücüsüne iki ayrı maddeden 563 lira cezai işlem uygulandı. Trafiği tehlikeye sokan kamyonetin çevre yolunda ilerlemesi ise kameralara yansıdı.