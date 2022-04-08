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Bursa’da tehlikeli taşımacılık!
Bursa’da otomobile bağladıkları içecek dolabını sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.
Asayiş 08.04.2022, 09:31 08.04.2022, 10:36
İlginç olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içecek dolabını otomobile bağladıktan sonra sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.