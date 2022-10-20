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Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Bursa’da tehlikeli tadilat
Bursa’da bir apartmanda yapılan tehlikeli tadilat yürekleri ağza getirdi.
Asayiş 20.10.2022, 14:04 20.10.2022, 14:31
Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde tadilat yapılan 6 katlı apartmandaki işçileri gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışmaları tepkiye yol açtı. 3 işçinin herhangi bir önlem almadan dış cephe kaplama işlemi yapması yürekleri ağza getirdi.