banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor

Bursa’da tarihi bina çöktü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi bina bir anda çöktü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Asayiş 16.07.2021, 20:15
Bursa’da tarihi bina çöktü
banner502

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi bina bir anda çöktü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Olay, Mudanya ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi bina bir anda büyük gürültüyle çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı göçükte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sonrası cadde toz bulutuyla kaplanırken, sokaktaki vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501