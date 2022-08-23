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Bursa’da taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa’da su kayağı yapılan Sukaypark’ta kadınların fotoğrafını çeken 2 kişi, taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Darp edilen kişiler ve eşi fotoğraflanan kişi birbirlerinden şikayetçi oldu.

Asayiş 23.08.2022, 10:29
Bursa’da taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa’da su kayağı yapılan Sukaypark’ta kadınların fotoğrafını çeken 2 kişi, taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Darp edilen kişiler ve eşi fotoğraflanan kişi birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi’ndeki Sukaypark tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı. Bunun üzerine toplanan kalabalık grup, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişileri dövdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olunca devreye polis ekipleri girdi. O anlar, cep telefon kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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