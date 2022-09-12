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Bursa’da sürücülerin araçlarıyla yol verme kavgası kameralarda
Bursa’da otomobil sürücüsü ile minibüs şöförünün yol verme kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Asayiş 12.09.2022, 10:30
Bursa’da otomobil sürücüsü ile minibüs şöförünün yol verme kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüs şöförü ise seyir halindeyken minibüsü otomobilin önüne kırarak kapıyı açtı.
O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
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