Bursa’da suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

Bursa’da suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak” suçundan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince birlikte yapılan çalışmalarda suç örgütünün haksız kazanç temin etmek amacıyla faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılmıştır.

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaklaşık bir yıl boyunca yürütülen fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde 5 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine yönelik üç gün önce sabah saatlerinde 13 adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda şüphelilerden S.K Muş ilinde, B.K, B.K., O.K., Ö.K, G.G, Y.İve S.Ö. ilimizde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında 3 adet tabanca ele geçirilmiş olup, aramalarda çok sayıda dijital materyale ve dokumana incelenmek üzere el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü soruşturmaları tamamlanan sanıklardan Y.İ, S.K S.Ö serbest bırakılırken B.K, B.K, O.K, Ö.K, G.G Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklamaya sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.