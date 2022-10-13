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Bursa’da suç makinesi kadın tutuklandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadını yakaladı.
Asayiş 13.10.2022, 10:54
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadını yakaladı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Huzur Sokak’ta devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri kadının GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Ceylan E. (25), gözaltına alındı. Sorgulaması tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.