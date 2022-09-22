Bursa’da suç makinesi hırsız yakayı ele verdi

Bursa’da 20 adet suç kaydı bulunan bisiklet hırsızı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan ve daha önce tespit ettikleri şüpheli (29) A.G.’nin evine baskın yapan Yıldırım Araştırma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramalarda ise, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet dolu fişek, 1 adet Ak-47 fişek, 1.45 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı olduğu değerlendirilen bisiklet, 2 adet çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon ve 1 adet projeksiyon cihazı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen A.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.