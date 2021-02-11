Bursa’da suç makinası jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar ve sıkı takip sonucu hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan 37 yaşındaki H.A. jandarma ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.