Bursa’da su yüklü tırla otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan su yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Serhat Dayan(21) idaresindeki 16 ANL 259 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Eşref Elitok(40) yönetimindeki 43 EE 560 20 ton kaynak suyu yüklü tır ile çarpıştı. Otomobili 50 metre sürükleyen tır devrildi. Dorsedeki kaynak suları yola saçıldı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı; olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yan yatan tır çekiciler yardımıyla 2 saat süren çalışma sonucu yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.