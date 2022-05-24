Bursa’da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını çaldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında bir şahıs elini kolunu sallayarak bahçe kapısını çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi 3. Sümer Sokak’ta meydana gelen kapı hırsızlığı hayrete düşürdü. Rahat tavırlarla demirden bahçe kapısına yaklaşan hırsız kapıyı sökerek, soğukkanlı bir şekilde kapıyı metrelerce uzaklıktaki kamyonete taşıdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri hırsızlık olayı hakkında inceleme başlattı.