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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetti.
Bursa’da sırra kadem basan Zeynep’ten iyi haber geldi
Bursa’da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu’ndan iyi haber geldi. Zeynep bulunarak ailesine teslim edildi.
Asayiş 07.04.2022, 09:23
Bursa’da ailesiyle birlikte yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu’ndan iyi haber geldi. Zeynep bulunarak ailesine teslim edildi.
Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı.
Müjdeli haber 4 gün sonra geldi. Zeynep Kavakçıoğlu bulunarak ailesine teslim edildi.