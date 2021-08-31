banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?

Bursa’da silahlı saldırı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde silahla vurularak yaralandı.

Asayiş 31.08.2021, 10:39
Bursa’da silahlı saldırı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkpazarı Mahallesi kahvelerin bulunduğu bölgede meydana gelen olayda emekli bankacı olduğu öğrenilen Ferit K. bacağından yaralandı.

112 acil ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla alakalı soruşturmayı sürdürürken, olay yerine motosikletle gelip yaralamadan sonra kaçtığı iddia edilen zanlının peşine düştü.

Yorumlar (0)
31°
açık