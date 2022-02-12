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Bayrampaşa Hali’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Bursa’nın Nilfüfer ilçesinde Akademik Odalar Yerleşkesi (BAOB) girişinde silahlı çatışma yaşandı. Edinilen ilk bilgiye göre olayda başından vurulan bir erkek şahıs hayatını kaybederken iki kadının da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi.
Asayiş 12.02.2022, 17:57
Bursa’nın Nilfüfer ilçesinde Akademik Odalar Yerleşkesi (BAOB) girişinde silahlı çatışma yaşandı. Edinilen ilk bilgiye göre olayda başından vurulan bir erkek şahıs hayatını kaybederken iki kadının da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi.
(HG-