Bursa’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın Nilfüfer ilçesinde Akademik Odalar Yerleşkesi (BAOB) girişinde silahlı çatışma yaşandı. Edinilen ilk bilgiye göre olayda başından vurulan bir erkek şahıs hayatını kaybederken iki kadının da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi.

(HG-