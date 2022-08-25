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Bursa’da şiddetli yağmurda tarihi mahalleyi sel bastı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağmur sele sebep oldu.
Asayiş 25.08.2022, 17:02
Bursa’nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağmur sele sebep oldu.
Mudanya ilçesinin tarihi mahallesi Trilye’yi sel bastı. Öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur sebebiyle tarihi mahallenin sokaklarından dere gibi sular akmaya başladı.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde günler öncesinde uyarıları dikkate alarak tedbirler aldı. Yağan aşırı yağış sonrası Trilye sahili ve caddeleri sel sularının bastığı görüldü. Sel sebebiyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
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gök gürültülü hafif yağmurlu
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