Bursa’da şiddetli lodos hayatı felç etti, ağaçlar araçların üzerine devrildi

Bursa’da şiddetli lodos hayatı felç ederken bazı ağaçlar park halindeki araçların üstüne düştü.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos hayatı durma noktasına getirdi. Bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı ağaçlar da park halindeki araçların üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ise devrilen ağaçları kesti.

Araç sahipleri araçlarının üzerine ağaç devrildiğini görünce şaşkına döndü.