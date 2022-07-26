Bursa’da sıcaktan bunalan köpek böyle serinletildi

Bursa’da hava sıcaklıklarının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Bir site bahçesinde ortaya çıkan yılan itfaiye operasyonuyla yakalanırken, başka bir görüntüde sıcaktan bunalan köpek oto yıkamacı tarafından tazyikli suyla serinletildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bir sitenin bahçesine yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılanın girdiğini görenler panik yaparak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı yakalayıp doğaya geri bıraktı.

Öte yandan diğer bir görüntüde ise hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar bunaldı. Sıcaktan bunalan bir köpek ise oto yıkamacının yanına giderek tazyikli suyla serinlendi.