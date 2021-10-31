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Bursa’da seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu
Bursa’da seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu.
Asayiş 31.10.2021, 14:48
Bursa’da seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu.
Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya istikametine doğru ilerlediği sırada aldığı kokuyla araçtan inen minibüs şoförü, aracı yolun sağına çekti. Minibüsün ön kısmından yükselen dumanlar, biranda alev topuna döndü. 3 şeritli yol kontrol amaçlı tek şeride indirilirken, can kaybı yaşanmadı. Yaşanan korku dolu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(AU-AÇ-