Bursa’da seyir halindeki otomobile kurşun isabet etti

Bursa’nın İznik ilçesinde seyir halinde olan bir otomobile nereden geldiği bilinmeyen kurşun isabet etti.

Olay, saat 19.00 sıraları İznik Mustafakemalpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem Aydın idaresindeki 06 RYK 31 plakalı otomobile seyir halindeyken kurşun isabet etti. Kaputa isabet eden kurşun sonrası olayın şokunda olan sürücü Meltem Aydın, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi inceleme yaparken kurşunun nereden geldiği ise araştırıyor.