Bursa’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Bursa’da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.