Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına alırken otomobil küle döndü.

Otomobilin alev alev yanma anı ise cep telefon kamerasına yansıdı.